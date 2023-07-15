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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Alparslan Erdem getirildi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alparslan Erdem'in getirildiğini duyurdu.

Süha Gür  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Alparslan Erdem getirildi

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık." ifadeleri kullanıldı.

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