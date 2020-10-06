Euro
9.19
Dolar
7.79
BIST 100
1,165.59
Altın
1,916.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç nedeniyle verilen arada Trabzonspor ile hazırlık karşılaşması oynayacak.

Fahrettin Gök   | 06.10.2020
Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

Erzurum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor ile 10 Ekim Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç nedeniyle verilen arada Trabzonspor ile hazırlık karşılaşması oynayacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak hazırlık maçı, saat 16.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da camiler 7 ay sonra yeniden ibadete açılıyor
İran'da son 24 saatte 227 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BioNTech: Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansı'na onay başvurusu yapıldı
Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Pandemi ile mücadelede önemli bir sorun da 'bilgi fazlalığı'

Benzer haberler

Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Leo Schwechlen'i yeniden kadrosuna kattı

Trabzonspor'da savunmaya takviye

Trabzonspor, Vitor Hugo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzonspor, Vitor Hugo ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Vitor Hugo Trabzon'a geldi

Vitor Hugo Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi