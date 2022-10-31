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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Bu sezon oynadığımız en kötü futboldu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, üzgün olduklarını söyledi.

Halife Yalçınkaya   | 31.10.2022
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Bu sezon oynadığımız en kötü futboldu

Sivas

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın istedikleri gibi geçmediğini belirtti.

"Beni de şok eden bir sonuç oldu." diyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız istediğimiz şekilde oynamadılar. Ne sahada çalıştığımızı, ne soyunma odasında konuştuğumuzu, ne de maç konuşmasının hiçbirini sahaya yansıtamadılar. Bu sezon oynadığımız en kötü futboldu. Burada galibiyeti yada beraberliği hak edecek hiçbir şey yapamadık. Biz bu değiliz. Oyuncularım da bu değil. Biz daha iyi oynayan bir takımız. Bundan üç gün önce de bunu gösterdik. Güzel bir futbol oynayarak, güzel bir galibiyet aldık. Aynı arkadaşlar, aynı oyuncular oynadı. Ama maalesef bu gün istediğimizi sahaya yansıtamadık. Onun içinde bu mağlubiyeti hak ettik."


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