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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester City'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İtalyan ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City'i tebrik etti.

Kaan Bozdoğan  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester City'i tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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