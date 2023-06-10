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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manchester City ile Inter takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.

Kaan Bozdoğan, Filiz Kınık Öz  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izledi Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

İstanbul

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

Erdoğan, burada, İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi arasında oynanan final maçını izlemek üzere yerini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi.

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