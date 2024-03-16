Corendon Alanyaspor, Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor, Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarı
8. dakikada sol kanatta topu savunma oyuncusundan kapan Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada merkezden gelişen Kayserispor atağında Karimi'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Nazon, topa vuracağı sırada kaleci Ertuğrul Taşkıran, kayarak müdahale ederek, topa sahip oldu.
34. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında, ceza sahası önünde topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt topu kale çizgisi üzerinde güçlükle kontrol etti. Hakem Emre Kargı topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından Emre Kargı golü iptal etti.
Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında rakip yarı sahanın çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
64. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Carole'nin ortasında, kaleci Ertuğrul Taşkıran kalesinden açılarak topu Boa Morte'ye gelmeden uzaklaştırdı.
68. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso'nun, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırtarak kaleye gönderdiği top direkten döndü.
90+2. dakikada Alanyaspor'da sağ kanattan Novais'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Emre Kargın golü verdi. Yapılan 7 dakikalık VAR incelemesinin ardından hakem Kargın VAR'a çağırıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Kargın ofsayt dolayısıyla golü iptal etti.
90+13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novais'in yerden ceza sahasına gönderdiği pasta, Oğuz Aydın arka direkte kayarak vurduğu topu ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşma, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
"Beraberlik adil bir skor gibi iken son dakikada yediğimiz gol ile mağlubiyet geldi"
Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçta büyük hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.
Son dakikada yedikleri gol ile mağlup olduklarını anlatan Vukas, "Bu acı veriyor ve bizim için çok üzücü. Aslında yediğimiz golden sonra da yüzde 100'lük gol pozisyonu yakaladık ama ne yazık ki bu pozisyonu da değerlendiremedik." dedi.
Vukas, önemli bir maçta mağlup olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hem bizim hem de rakibimizin oyun içinde daha iyi olduğu, oyunu kontrol ettiği anlar vardı. Bu dönemlerde kontrol ettiğimiz anlarda fırsatlarımız oldu ve bu fırsatları değerlendiremedik. Bence beraberlik adil bir skor gibi iken son dakikada yediğimiz gol ile mağlubiyet geldi. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz." diye konuştu.
"Bu maçta çok değerli bir 3 puanı hanemize yazdırdık"
Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın 90 dakikasının hafta içi hazırlandıkları şekilde karşılarına çıktığını dile getirdi.
Oyunun bazı bölümlerinde rakibin yaptığı baskıyla tehlikeli ataklar oluşturduğunu dile getiren Tekke, "Genel hatlarıyla daha fazla pozisyon bulan biziz. VAR'dan dönen gollerimiz oldu." dedi.
Tekke, ligin sonuna yaklaştıkça maçların daha zorlaştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Hafta boyunca belki de ligin bana göre final niteliğinde bir maçıydı. Bu maçta çok değerli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Oyuncularım, teknik ekibim çok kıymetli şeyler başardı. Oysa ligin düşmesi gereken ikinci takımı diye adres olarak gösterilen takımdık."
Galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını kaydeden Tekke, ligin kalan bölümlerinde her maçı kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceklerini belirtti.
Genel hatlarıyla 90 dakikada 3 puana daha yakın gözüken taraf olduklarını vurgulayan Tekke, "Ama son anda Yusuf Özdemir'in kale çizgisinde pozisyonu var. Maç gidebilirdi, puan gidebilirdi. Çok şükür." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.