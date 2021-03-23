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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yunus Hocaoğlu   | 23.03.2021
Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

Erzurum

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaştık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin İsmail Kartal. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisi, Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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