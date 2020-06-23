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Spor, Futbol

Bursaspor teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı

Bursaspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı.

Sergen Sezgin   | 23.06.2020
Bursaspor teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı

Bursa

Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İrfan Buz ile yapılan görüşme sonucunda prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Almanya'da bulunan İrfan Buz'un, uçakla İstanbul'a geleceği kaydedildi.

İrfan Buz, son olarak TFF 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görev yapmıştı.

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