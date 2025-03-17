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Spor, Futbol

Bursaspor, teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.

Fatih Çapkın  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Bursaspor, teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı

Bursa

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo" ifadesini kullandı.

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