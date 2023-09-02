Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor berabere kaldı

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
İlk Yarı
1. dakikada sağ köşeden korneri kullanan Larsson'un ceza sahasına ortasında Saric topa kafayı vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
20. dakikada Larsson'un ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.
21. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda, meşin yuvarlak dışarıya gitti.
34. dakikada konuk ekip öne geçti. Ramazan Civelek'in sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Thiam, kafayla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.
44. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Carole'ün ceza sahasında uzaklaştırmak için vurduğu top, takım arkadaşı Arif Kocaman'a çarptı. Kısa düşen topu ceza alanında önünde bulan Streek, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
Öte yandan, Antalyaspor AŞ Başkanı Sabri Gülel, sağlık sorunları nedeniyle 45 yıllık Antalyaspor amigoluğunu bırakan "Ali Dayı" lakaplı Ali Çınardere'ye, maç öncesi düzenlenen törenle teşekkür plaketi verdi.
İkinci Yarı
58. dakikada Larsson'un pasında ceza alanında topla buluşan Buksa'nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
69. dakikada Bytyqi'nin ceza alanı dışında topla buluşturduğu Saric'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
"1,5 puan ortalamasıyla devam edip ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"
Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ligi en iyi yerde bitirmek için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.
Atan, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmanda iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirdi.
Karşılaşmada yakaladıkları gol şanslarını değerlendiremediklerini belirten Atan, forma şansı verdiği genç oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.
Ligin dördüncü haftasında 6 puana ulaştıklarını anımsatan Atan, "İlk yarı çok iyi oyun oynadık. İkinci yarı da çok iyi mücadele edebildik. Rakibimize çok fazla net pozisyon vermedik. Mücadeleyi beraberlikle bitirdik. 1,5 puan ortalamasıyla devam edip ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Savaşmaya devam ediyoruz. Kolay pes etmeyeceğiz." diye konuştu.
"Üç puanla takımımızı en kısa sürede buluşturacağız"
Bitexen Antalyaspor'un teknik sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, üç puan hasretine en kısa sürede son vermek istediklerini söyledi.
Tralhao, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Mondihome Kayserispor karşısında ligin ilk üç maçından farklı sonuç almadıklarını anlattı.
Karşılaşmada iyi pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Tralhao, "Mücadelenin çok büyük bölümünü domine ettiğimizi, rakibimize hükmettiğimizi düşünüyorum ama bunu sonuca aktaramadık. Rakibimize karşı üstünlük kurmak için şanslar yakaladık ama sadece goller atamadık. Takım olarak iyi çalışıyoruz. Üç puanla takımımızı en kısa sürede buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.