Beşiktaş'tan UEFA'nın koşullu cezasıyla ilgili açıklama: Hukuki süreç devam etmektedir
Kulüpten yapılan açıklamada, "Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir" denildi.
İstanbul
Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonunun verdiği yüzde 15'lik gelir kesintisi kararıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.
Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "CFCB Yargı Komisyonu tarafından tebliğ edilen karara göre, şirketimizin UEFA Finansal Fair Play Regülasyonu'nun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021-2022 UEFA gelirlerimizin yüzde 15'ine el konulacağını, ancak 30 Eylül 2020 itibarıyla tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir." denildi.
Kararın henüz kesinleşmediği vurgulanan açıklamada, "Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Buna ek olarak, belirtildiği üzere karar henüz kesinleşmemiş olup, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den UEFA'nın kararıyla ilgili açıklama
Ahmet Nur Çebi, CFCB Yargı Komisyonunun verdiği koşullu cezayla ilgili Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yazılı açıklamada bulundu.
Çebi, UEFA kararının, kulübün bazı ihtilaflı borçlarını vadesinde ödemediği gerekçesiyle şartlı bir parasal cezayı içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kovid-19 pandemisi dolayısıyla dünya ve Türk futbolunun yaşamakta olduğu sıkıntılar kamuoyunun malumudur. Bunların yanı sıra, özellikle FIFA ve UEFA'nın da konuya hazırlıksız yakalandığı, ilgili mevzuatı güncellemekte ve yaşanan sıkıntıları doğru adresleme konusunda sıkıntı yaşamakta olduğu aşikardır. Pandemi dolayısıyla ortaya çıkan bazı ihtilaflı yükümlülükler konusunda FIFA ve UEFA karar almakta zorlanmakta, son kararda gördüğümüz üzere pandeminin yaratmış olduğu ortamı ya tamamen ya da kısmen göz ardı etmektedir."
Söz konusu karardaki şartları sağlamakta sorun yaşamayacaklarını aktaran Çebi, "Öncelikle, alınan karar kulübümüzün Avrupa kupalarında mücadele etmesine hiçbir engel teşkil etmemektedir. Karar, şartlı bir parasal cezaya hükmetmektedir. Belirlenen süreler içinde ilgili yükümlülükler yerine getirildiğinde ise otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Anılan yükümlülükleri yerine getirmek yönünde kulübümüzün bir ödeme sıkıntısı bulunmamaktadır. Tüm çalışmalarımız ve hukuki mücadelemiz, pandeminin yarattığı tahribatın tüm paydaşlarımız tarafından hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde paylaşımını sağlamak, dolayısıyla kulübümüzün hak etmediği maliyetlerin önüne geçmek içindir." ifadelerini kullandı.
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