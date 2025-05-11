Dolar
38.76
Euro
43.60
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,509.00
BTC/USDT
104,400.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, SUNEL Arena'da oynadıkları Unicaja Malaga maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta kafa travması geçiren Alman futbolcu Felix Uduokhai'de kanama bulgusu saptanmadığını duyurdu.

Emre Doğan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Beşiktaş'tan Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabakada rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışmasının ardından oyuna devam edemeyen Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin şu

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeniyle mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmede beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sağlık Bakanlığı 81 ilde vatandaşların vücut kitle indeksini ölçecek
Bakan Göktaş: Anneler Günü sadece bir gün değil her gün kutlanması gereken çok kıymetli bir gün
Erzurum'da kazaya karışıp kaçan alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu
Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlat nöbetinde

Benzer haberler

Beşiktaş'tan Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş'tan Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: Oyuncularımızın gösterdiği savaşma arzusu iyiydi

Beşiktaş, Avrupa Kupası hedefine bir adım daha yaklaştı

El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı

El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı
Beşiktaş'ta ikinci Serdal Adalı dönemi

Beşiktaş'ta ikinci Serdal Adalı dönemi
Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK puanları paylaştı

Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK puanları paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet