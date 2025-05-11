Beşiktaş'tan Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabakada rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışmasının ardından oyuna devam edemeyen Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin şu
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"Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeniyle mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmede beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.