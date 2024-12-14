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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan taraftarlarının Twente maçına alınmama kararına tepki

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak 2025'te Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda yapacakları maça taraftarlarının alınmama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Can Öcal  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Beşiktaş'tan taraftarlarının Twente maçına alınmama kararına tepki

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in kararıyla Twente Stadı'nda oynanacak maça Beşiktaşlı taraftarların alınmayacağı belirtilerek, "Twente'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise, Lazio ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda deplasman takımı taraftarlarını kabul eden Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in taraftarlarımıza karşı sergilediği tavrı ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bu kararı kabul etmiyoruz. Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, söz konusu müsabaka ile ilgili olarak 17 Aralık Salı günü kulübümüz, UEFA, Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenecek toplantı öncesinde herhangi bir karar alınmaması yönünde yapmış olduğumuz çağrıya kulak tıkayarak son derece haksız bir karara imza atmıştır." denildi.

Twente Kulübü ile UEFA'nın konuyla ilgili rahatsızlıklarını hem kendilerine hem de Bleker'e ilettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen belediye başkanlığı yaptığı kentte güvenliği sağlayamayan Roelof Bleker, işin kolayına kaçarak mesnetsiz bahanelerle taraftarlarımızın maça alınmamasına hükmetmiştir. FC Twente-Beşiktaş maçının 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacağı UEFA tarafından 31 Ağustos 2024 tarihinde ilan edildikten sonra tarafımızla hiçbir şekilde görüş alışverişinde bulunmadan maça kısa bir süre kala söz konusu kararı alan Bleker, kulübümüz için bir üst tura yükselmek adına büyük önem taşıyan maçta takımımızın yanında olmak için seyahat planı yapan taraftarlarımızı da zor durumda bırakmıştır. Beşiktaş olarak kulübümüzün ve taraftarlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağımızı, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in hukuksuz kararından dönmesi için Dışişleri Bakanlığımız ve UEFA nezdinde girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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