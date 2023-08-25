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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklama: Oyuncumuzun uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Yunus Kaymaz  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Beşiktaş'tan Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklama: Oyuncumuzun uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

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