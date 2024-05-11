Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,910.30
BTC/USDT
60,800.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Amartey, Aboubakar ve Chamberlain, Alanyaspor maçında oynamayacak

Beşiktaş Kulübü; Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain'in Trendyol Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak 36. hafta maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Beşiktaş'ta Amartey, Aboubakar ve Chamberlain, Alanyaspor maçında oynamayacak

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bel ağrısı şikayeti bulunan Amartey’de akut lomber disk patolojisi, alt karın bölgesinde ağrısı olan Aboubakar'da ise atletik pubalji saptandığı belirtildi.

Chamberlain'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği vurgulandı.

Söz konusu futbolcuların tedavisine başlandığı ve Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı için bu akşam özel uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk hava sahasında verilen meteorolojik hizmetlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle 3 emniyet görevlisine soruşturma
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan için cenaze töreni düzenlendi
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyaretinin önemli olduğunu düşünüyoruz

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Amartey, Aboubakar ve Chamberlain, Alanyaspor maçında oynamayacak

Beşiktaş'ta Amartey, Aboubakar ve Chamberlain, Alanyaspor maçında oynamayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Tahkim Kurulu; Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un itirazlarını reddetti

PFDK Ali Koç'a 60 gün, Ecmel Faik Sarıalioğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK Ali Koç'a 60 gün, Ecmel Faik Sarıalioğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş, sakatlık geçiren Ghezzal ile Rashica'nın durumu hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş, sakatlık geçiren Ghezzal ile Rashica'nın durumu hakkında açıklama yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet