Beşiktaş'ta Amartey, Aboubakar ve Chamberlain, Alanyaspor maçında oynamayacak
Beşiktaş Kulübü; Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain'in Trendyol Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak 36. hafta maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bel ağrısı şikayeti bulunan Amartey’de akut lomber disk patolojisi, alt karın bölgesinde ağrısı olan Aboubakar'da ise atletik pubalji saptandığı belirtildi.
Chamberlain'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği vurgulandı.
Söz konusu futbolcuların tedavisine başlandığı ve Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.
Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, Alanyaspor maçı için bu akşam özel uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.