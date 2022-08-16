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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'in ayağında gerilme ve yırtık tespit edildi

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.08.2022
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'in ayağında gerilme ve yırtık tespit edildi

Istanbul

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın ayağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi.

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