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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çetin Arslancan   | 30.08.2019
Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor

İstanbul

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstanbul'da Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Hafta içinde deneyimli oyuncuları Ricardo Quaresma ve Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında.

Vodafone Park'ta Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine yenilmeyen, son 7 müsabakadan üçer puanla ayrılan, son 29 müsabakada ise gol atmayı başaran Beşiktaş, bu istikrarını Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.

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