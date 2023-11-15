Dolar
28.67
Euro
31.12
Altın
1,972.85
ETH/USDT
1,987.90
BTC/USDT
35,838.00
BIST 100
7,665.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı “Lider Eşleri Zirvesi”nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Spor, Dünyadan Spor

Manchester City'den rekor gelir ve kar

İngiltere'nin Manchester City Kulübü, 2022-2023 sezonunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin karla Premier Lig rekoru kırdı.

Fatih Erel  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Manchester City'den rekor gelir ve kar

İstanbul

Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayımladı.

Raporda, "Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır." bilgisi verildi.

Manchester City'nin gelir ve kar rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2023 yılı ocak-eylül döneminde ülkemizi 45,2 milyon kişi ziyaret etti
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
Van'da yüksek kesimler beyaza büründü
Milli Savunma Bakanı Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti

Benzer haberler

Kadın futbolunda İstanbul derbisi, Ülker Stadı'nda oynanacak

Kadın futbolunda İstanbul derbisi, Ülker Stadı'nda oynanacak

Manchester City'den rekor gelir ve kar

EURO 2024 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı yarın başlayacak

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü
Milli futbolcu Kaan Ayhan: Galler maçını kazanarak turnuvaya lider olarak katılmak istiyoruz

Milli futbolcu Kaan Ayhan: Galler maçını kazanarak turnuvaya lider olarak katılmak istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet