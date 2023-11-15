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Kadın futbolunda İstanbul derbisi, Ülker Stadı'nda oynanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Süha Gür  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Kadın futbolunda İstanbul derbisi, Ülker Stadı'nda oynanacak

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.

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