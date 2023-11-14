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Spor, Futbol

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emrah Oktay  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor ve Yukatel Adana Demirspor'u disiplin kuruluna verdi.

Müşavirlik, Adana Demirpspor antrenörlerinden Serkan Damla'yı sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe antrenörlerinden Sercan Terzioğlu'nu ise talimatlara aykırı hareketi ile sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle disipline gönderdi.

TFF Hukuk Müşavirliği, ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçirengücü, Boluspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor'u disiplin kuruluna yolladı. Ayrıca Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile yardımcılarından Yusuf Randa PFDK'ye verildi.

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