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Spor

TMOK Başkanı Uğur Erdener'e yeni uluslararası görev

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, küresel spor etkinliği organizasyonu SportAccord'un başkanlığına seçildi.

Emrah Oktay  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
TMOK Başkanı Uğur Erdener'e yeni uluslararası görev

İstanbul

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, SportAccord'un, İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen genel kurulunda onaylanan icra komitesi, Prof. Dr. Erdener'i de oy birliğiyle başkanlığa getirdi.

Uğur Erdener, aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyeliği görevlerini yürütüyor.

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