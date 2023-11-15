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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından 3 ismi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i transfer etti.

Erkan Tiryaki  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından 3 ismi kadrosuna kattı

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesindeki lisans bilgi bölümünde, üç oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olduğu ve amatör lisanslarının çıktığı bilgisi yer aldı.

Üçü de 15 yaşında olan futbolcuların Fenerbahçe'ye transferi için Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yle dört genç oyuncu için anlaştıklarını anlatan Akdaş, "Bir oyuncumuzun kendisi ve ailesi gitmek istemedi. Dolayısıyla Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin gitti. Futbolcular için Fenerbahçe'yle 200 bin avro karşılığında anlaştık. Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa sonraki satıştan da pay hakkımız yüzde 15 olarak bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Üç genç oyuncu ilk röportajlarını AA'ya vermişti

Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcular, ilk röportajlarını bu yıl başında Anadolu Ajansı'na vermişti.

İsmini Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsanesi "Sinyor" lakaplı Can Bartu'dan alan Can Bartu Çığır, "Adımı en güzel şekilde temsil etmek ve Türk futbol tarihine bir Can Bartu ismi daha yazdırmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Yiğit Evin ise röportajında, "Fenerbahçe'ye gitmek gurur verici. Önceliğimiz Gençlerbirliği'ni, ailemizi ve Fenerbahçe armasını da en iyi şekilde temsil etmek. Fenerbahçe'de A takıma kadar çıkıp Gençlerbirliği altyapısındaki çocuklara da örnek olmak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Futbola Karabük'te başlayan ve 2019'da 11 yaşındayken yeteneği keşfedilip Gençlerbirliği'nin altyapısına transfer olan Utku Karakaya ise röportajında Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Luka Modric ile Kevin De Bruyne'ü örnek aldığını anlatmıştı.

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