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EURO 2024 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Fatih Erel  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
EURO 2024 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile karşılaşacak.

Elemelerde 9. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

A Grubu:

20.00 Gürcistan-İskoçya

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya

F Grubu:

20.00 Estonya-Avusturya

20.00 Azerbaycan-İsveç

G Grubu:

20.00 Bulgaristan-Macaristan

22.45 Karadağ-Litvanya

J Grubu:

22.45 Slovakya-İzlanda

22.45 Lüksemburg-Bosna Hersek

22.45 Lihtenştayn-Portekiz

17 Kasım Cuma:

C Grubu:

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 İngiltere-Malta

E Grubu:

20.00 Moldova-Arnavutluk

22.45 Polonya-Çekya

H Grubu:

18.00 Kazakistan-San Marino

20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda

22.45 Danimarka-Slovenya

18 Kasım Cumartesi:

B Grubu:

22.45 Fransa-Cebelitarık

22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti

D Grubu:

17.00 Ermenistan-Galler

20.00 Letonya-Hırvatistan

I Grubu:

20.00 Belarus-Andorra

22.45 İsviçre-Kosova

22.45 İsrail-Romanya

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