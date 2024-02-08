Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı

Antalya
7. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyasporlu savunma oyuncularının hatasından faydalanarak topla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
17. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım üstün tamamladı
50. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Rashica'nın uygun pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
71. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Rashica'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
88. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un ara pasıyla defansın arkasına sarkan Muleka, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-2
Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Asrın felaketi unutulmadı
Karşılaşma öncesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler unutulmadı.
Beşiktaş, sahaya "6 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız." pankartıyla çıktı.
Antalyasporlu taraftarlar da tribüne "Bazı acılar dilsizdir." yazan dev bir pankart açtı.
İstiklal Marşı öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
"İkinci devre rakibi sahasına hapsetti"
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, "İkinci devre rakibi sahasına hapsettik. 2 golü bulduk ve maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. 90 dakika boyunca ikinci yarı gibi oynamalıyız." dedi.
Santos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta iki farklı hikaye olduğunu söyledi.
İdmanlarda yaptıklarını, oyunculardan istediklerini ilk yarıda saha göremediklerini ifade eden Santos, rakiplerinin ise ilk devrede agresif oynadığını ve oyunu iyi yönlendirdiğini kaydetti.
Rakibe ilk yarıda çok fırsat verdiklerini aktaran Santos, şunları kaydetti:
"Antalyaspor ilk yarıda maçı fazlasıyla hak etti. Çok iyi oynadılar. Biz kötü oynadık. İkinci yarıda durumu değiştirdik. Sahada sadece formamız değil Beşiktaş'ın da iyi oyuncuları vardı. Savaştık, didindik. Güzel mücadele sergiledik. Daha çok baskı yaptık ve önde oynadık. İkinci devre rakibi sahasına hapsettik. 2 golü bulduk ve maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. 90 dakika boyunca ikinci yarı gibi oynamalıyız. Maçın içinde iki farklı senaryoyu bir daha görmeyiz."
"İki tane savunma arkası yediğimiz goller nedeniyle veda etmek zorunda kaldık"
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Beşiktaş'a 2-1 yenilerek elenen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "İki tane savunma arkası yediğimiz goller nedeniyle veda etmek zorunda kaldık." dedi.
Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki tane çok farklı yarı izlediklerini söyledi.
İlk yarı oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğuna dikkati çeken Yalçın, pozisyonlar da gol de bulduklarını belirtti.
İkinci yarının ise Beşiktaş'ın kontrolünde bir maç izlediklerini anlatan Yalçın, "Beşiktaş iyi oynadı, sağlam durdu ve kendi adına skoru bitirdi. İki tane savunma arkası yediğimiz goller nedeniyle veda etmek zorunda kaldık. Beşiktaş'a başarılar diliyorum." dedi.
Kadro itibarıyla iki kulvarda oynayacak kadro yapısına sahip olmadıklarını ifade eden Yalçın, "Transfer engelimiz var. Oyuncu alma konusunu kapattık. Elimizdeki mevcut kadro ile ligde gelebileceğimiz en iyi seviyeye gelmeye çalışacağız. Oyuncularım oyun sonunda zorlandı. Fenerbahçe ile 4-5 gün önce ağır bir maç oynamıştık. Son dönemde yorgunluk belirtileri oldu. Bu da veda etmemize sebep oldu. Bundan sonraki senelerde Türkiye Kupası'na farklı şekilde bakabiliriz." diye konuştu.
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