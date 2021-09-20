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Spor, Futbol

Beşiktaş yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ercan Doğan   | 20.09.2021
Beşiktaş yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

İstanbul

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.

Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımda Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte stoper Welinton ise forma verilmesi halinde Adana Demirspor maçında görev alabilecek.

Üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Valentin Rosier'in ise yarınki karşılaşmada oynaması bekleniyor.

26 yıl sonra rakibiyle karşılaşacak

İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.


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