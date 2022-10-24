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Spor, Futbol

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, "Genel itibarıyla çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz." dedi.

Burak Milli   | 24.10.2022
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz

Hatay

Ismael, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını söyledi.

Maç sonucunu "Şok edici bir durum" olarak değerlendiren Ismael, beklentilerinin bu olmadığını dile getirdi.

İyi başladıkları bir maçı kaybettiklerinin altını çizen Ismael, "Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım. Kendilerinden beklentilerimiz daha fazla. 1-0'dan sonra oyunu daha iyiye götürebilecek isteği, arzuyu, tutkuyu gösterip ikinci golü atabilirdik, bu olmadı. Genel itibarıyla çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz." diye konuştu.

Bir basın mensubunun tribünden yapılan "istifa" tezahüratlarını hatırlatması üzerine Ismael, "Taraftar olsam ben de bugün son derece kızgın ve sinirli olurdum. Bugün her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

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