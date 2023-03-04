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Spor, Futbol

Beşiktaş Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Emre Doğan   | 04.03.2023
Beşiktaş Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

İstanbul

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

Tek eksik Ghezzal

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, yarın takımdaki yerini alamayacak.

Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.

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