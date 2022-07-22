Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile görüşmelere başladı

İstanbul
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.