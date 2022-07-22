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Spor, Futbol

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile görüşmelere başladı

Emre Doğan   | 22.07.2022
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile görüşmelere başladı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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