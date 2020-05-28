Beşiktaş, kulübün kurucularından Fuat Balkan için anma mesajı yayımladı

Istanbul
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski başkanlarımızdan Fuat Balkan'ı vefatının 50. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski Başkanlarımızdan Fuat Balkan’ı, vefatının 50. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/Gv5q3RQZfk— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 28, 2020
İstanbul'da 1909 yılında doğan ve 28 Mayıs 1970'de vefat eden Fuat Balkan, 1918-1923, 1926-1928 ve 1935-1938'de olmak üzere 3 dönem Beşiktaş Kulübü başkanlığı yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.