Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'tan transfer çalışmalarına yönelik açıklama

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, dört farklı pozisyona transfer yapılacağını söyledi.

Metin Arslancan  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'tan transfer çalışmalarına yönelik açıklama Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Antalya

Siyah-beyazlı yönetici, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıç, kampta oyuncuların ve kendilerinin motivasyonlarının yüksek olduğunu belirterek, transfer çalışmalarına dair bilgi verdi.

Dört mevkiye oyuncu transfer etmek istediklerini aktaran Kılıç, "Kaleci, stoper, sol bek, 6 ve 8 numara oynayabilecek oyunculara bakıyoruz. Sol bekte biliyorsunuz Jurasek ayrıldı. Kaleci transferi planlıyoruz. İsim vermek istemiyorum. Görüşmeler var. Basında çıkan isimler yanlış değil. Birinci önceliğimiz bunlar ama fırsat transfer olursa her şey olabilir." dedi.

Ara dönemde transfer yapmanın kolay olmadığını vurgulayan Murat Kılıç, şunları kaydetti:

"Hocalarımız, ekibimiz o kadar ince eleyip sık dokuyor ki oyuncuların geçmişine, sakatlık durumuna, ruh hallerine çok detaylı bakılıyor. Hata yapma lüksümüz yok. İlk 11'de oynayabilecek oyunculara bakıyoruz. Bundan dolayı çok acele etmiyoruz. 4 yabancı transfer etme hakkımız var. Bunun da tamamını dolduracağız ama bu transferler hem taraftarımızı heyecanlandıracak hem de oynarken bizleri motive edebilecek oyuncular olacak. Oyuncularla görüşülüyor. Serkan Reçber hocamız çoğuyla birebirde anlaştı ama bizim aradığımız oyuncular takımlarında oynayan ve takımlarının da önemsediği oyuncular. Takımlarıyla da anlaşmaya çalışıyoruz. Onlarla da çok kısa süre içerisinde anlaşmış olacağız. Büyük bir ihtimalle kampa yetiştireceğiz. Bizim ilk hedefimiz istenilen mevkilerdeki yerleri doldurmak."

İsim belirtmekten çekinen Kılıç, "Oyuncularla anlaşmalar sağlandı ama kulüpleriyle henüz sözleşme yapmadığımızdan şu anda isim zikretmemiz çok doğru olmaz. Bu arada bu transferleri yaparken ekonomimize göre hareket ediyoruz. Geleceği riske atmak istemiyoruz. Bizim ekonomiyle ilgili pek çok çalışmamız var. Çok güzel gelir getirecek planlarımız var, projelerimiz var. Şu anda da bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

"Kulübüyle de anlaşmaya varıldığı zaman pazartesi günü oyuncu kampa gelecek." diyen Kılıç, "Çok kolay olmuyor. Takımın işine yaramayacak oyuncu transferi yapmayacağız. Oynayan, sakatlığı olmayan, yaşı genç, kulübümüze faydası olabilecek oyunculara bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Rafa Silva'nın son durumuna ilişkin ise "Rafa Silva kampa katıldı. Antrenmanlara çıkıyor. Rafa Silva kendi isterse oynar. Şu an normal süreç devam ediyor." açıklamasını yaptı.

