Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester United'da Amorim dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son verildiğini duyurdu.

Yunus Kaymaz  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Manchester United'da Amorim dönemi sona erdi

Londra

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United'ın Premier Lig'de altıncı sırada yer alması nedeniyle, kulüp yönetimi isteksizce bir değişiklik yapmanın doğru zaman olduğuna karar verdi. Kulüp, Ruben'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çarşamba günü ligde Burnley ile oynanacak maçta takımın başında Darren Fletcher'ın olacağı kaydedildi.

Kasım 2024'te Manchester ekibini çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finaline çıkma başarısını göstermişti.

Amorim yönetimindeki Manchester United, 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

