Manchester United'da Amorim dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son verildiğini duyurdu.
Londra
Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United'ın Premier Lig'de altıncı sırada yer alması nedeniyle, kulüp yönetimi isteksizce bir değişiklik yapmanın doğru zaman olduğuna karar verdi. Kulüp, Ruben'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, çarşamba günü ligde Burnley ile oynanacak maçta takımın başında Darren Fletcher'ın olacağı kaydedildi.
Kasım 2024'te Manchester ekibini çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finaline çıkma başarısını göstermişti.
Amorim yönetimindeki Manchester United, 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.