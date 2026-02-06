Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,065.00
BTC/USDT
70,586.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez transferini duyurdu

﻿Beşiktaş, bugün transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Devis Vasquez'le anlaşmaya vardı.

Bozhan Memiş  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez transferini duyurdu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı kalecinin transferi için İtalya'nın Roma ekibiyle sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya varıldı.

Kulüp, transfer duyurusunda, "Devis Vasquez’e şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda tutuklu sayısı 77'ye çıktı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada, Hasan Mutlu'nun bazı işler karşılığında rüşvet aldığı iddiası
Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez transferini duyurdu

Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez transferini duyurdu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, Amir Murillo'yla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Devis Vasquez, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Devis Vasquez, İstanbul'a geldi
Beşiktaş tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Agbadou oldu

Beşiktaş tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Agbadou oldu
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini KAP'a bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet