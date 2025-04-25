Beşiktaş 5 golle kazandı, Hatayspor küme düştü
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından galibiyete ulaşırken, bu mağlubiyetin ardından konuk ekibin ligden düşmesi kesinleşti.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi.
Bu sonuçla 18. sırada bulunan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.
5. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'in ceza sahası dışında sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta, top uzak direk dibinden dışarı çıktı.
13. dakika Hatayspor savunmasında çıkarken kaptırılan topu kontrol eden Gedson Fernandes'in ceza yayının içinden şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
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15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in savunma arasına attığı ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
19. dakikada konuk ekip atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Boutobba'nın uzak köşeye sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak yan direkten dönerken, pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
20. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra Emrecan Terzi'yi geçerek ceza sahasına çaprazdan giren Boutobba, pasını penaltı noktasının sağına çıkardı. Gerilerden gelen Abdulkadir Parmak'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
35. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
36. dakikada siyah-beyazlılar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Immobile, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
47. dakikada savunma arkasına sarkan Strandberg'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.
49. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında Immobile topu göğsünde kontrol etmek isterken savunmada Kamil Ahmet Çörekçi araya girdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
52. dakikada kullanılan penaltı atışında Immobile, topu kalecinin soluna atarak ağları havalandırdı: 2-1.
53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emrecan Terzi'nin pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
59. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın yerden ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde ayak içiyle dokunan Immobile, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 4-1.
78. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını sağ çaprazdaki Arroyo'ya çıkardı. Oyuncunun sol ayak içiyle penaltı noktasının yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 5-1.
Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.
Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Hatayspor karşısında moral depolayan Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 52'ye yükselterek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı.
Immobile ligde penaltıdan 8. golünü kaydetti
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Ciro Immobile, Atakaş Hatayspor karşısında kullandığı 2 penaltıyı da gole çevirerek siyah-beyazlı forma altında ligdeki 8. penaltı golüne imza attı.
Ligde toplam 14 gol kaydeden İtalyan oyuncu; Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Gaziantep FK (2), TÜMOSAN Konyaspor maçlarının ardından Hatayspor filelerini de penaltıdan havalandırdı.
Bir penaltı golünü de Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı atan Immobile 5 haftalık suskunluğunu da Atakaş Hatayspor karşısında yaptığı hat-trickle bozdu.
Penaltıda taraftar Rafa Silva'yı istedi
Beşiktaş'ın 35. dakikada Rafa Silva'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda siyah-beyazlı tribünler Portekizli oyuncunun topun başına geçmesini istedi.
Taraftarlar Rafa Silva adına tezahürat yaparak talebini gösterirken, tecrübeli oyuncu meşin yuvarlağı Ciro Immobile'ye bıraktı. Immobile topu aldıktan sonra tribünler İtalyan oyuncuyu kısa süreli yuhalasa da 75. dakikada oyundan çıkarken tribünlerden alkış aldı.
İki takım da direklere takıldı
Karşılaşmanın golsüz devam ettiği bölümlerde iki ekip de direkleri geçemedi.
Beşiktaş 13. dakikada Gedson Fernandes'in sert şutunda direkten dönen topla gole yaklaşırken, 19. dakikada direği geçemeyen ekip Atakaş Hatayspor oldu.
Konuk ekip adına 19. dakikada Boutabba'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleye gönderdiği top uzak direğe çarparak siyah-beyazlı kalede tehlike yaşattı.
Arroyo ligde ilk golünü attı
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı forma altındaki ilk lig golünü Hatayspor karşısında kaydetti.
Ekvadorlu genç oyuncu yeni takımında ilk gol sevincini ise Onvo Antalyaspor ile oynanan kupa maçında yaşamıştı.
Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşti
Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Hatayspor, Süper Lig'e veda etti.
Geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik 20 yenilgi alan Hatayspor haftayı 18. basamakta bitirdi. Hatayspor 19 puanda kalarak Adana Demirspor'un ardından ligde kalma barajını geçemeyen ikinci takım oldu.
Kalan tüm maçlarını kazansa dahi 34 puana yükselebilecek bordo-beyazlılar, Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un tüm maçlarını kaybederek 34 puanda kalmaları durumunda 3'lü averajla iki rakibini de geçemeyecek.
Taraftarlar Hatayspor'u teselli etti
Karşılaşmanın son düdüğü Beşiktaşlı taraftarlar, küme düşen Hataysporlu oyuncuları teselli etti.
İki takım oyuncuları saha içinde forma değiştirirken siyah-beyazlı taraftarlar "Beşiktaş, Hatay el ele hep beraber tribüne" diye tezahürat yaparak iki takımı da tribünlere çağırdı.
Bu sezon ilk kez 5 golle kazandı
Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.
Lig maçlarında 5 gole ulaşamayan siyah-beyazlı ekip, sezon başında Süper Kupa maçında Galatasaray'ı ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Lugano'yu 5 gollü sonuçla mağlup etmişti.
Rafa Silva, ligde 10. golünü kaydetti
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva 53. dakikada attığı golle siyah-beyazlı forma altındaki 10. lig golünü kaydetti.
Siyah-beyazlı oyuncu Samsunspor, Antalyaspor (2), Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Galatasaray ve Göztepe maçlarının ardından Hatayspor filelerini de havalandırarak ligde 10. golüne ulaştı.
Tecrübeli yıldız, Avrupa'da 3, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 gol kaydederek toplamda 16 gole imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.