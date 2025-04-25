Ziraat Türkiye Kupası finali, Gaziantep Stadı'nda oynanacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finaline her iki kulübün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Karşılaşmanın daha önce ilan edildiği üzere saat 20.45'te başlayacağı aktarıldı.
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