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Spor, Futbol

PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi.

Ercan Doğan   | 04.02.2021
PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 maç men cezası verildi.

Siyah-beyazlı takımın antrenörlerinden Gürsoy Yalçın ise müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Kurul, Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 58 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 12 bin lira para cezası verdi.

Bu arada kurul, Antalyaspor Kulübünün, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta ikinci sarının ardından kırmızı kart gören oyuncusu Veysel Sarı'nın cezai uygulamasının kaldırılması yönündeki talebini reddetti.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un futbolcusu Simon Zenke'ye 2 maç men cezası verirken, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Yılport Samsunspor idarecisi Soner Soykan'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para, Royal Hastanesi Bandırmaspor oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'a ise 2 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verildi.

Ayrıca Menemenspor 12 bin, Yılport Samsunspor ise 4 bin 500 lira para cezası aldı.

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