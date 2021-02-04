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Spor, Futbol

Trabzonspor evinde 3 puanın sahibi oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Gazi Nogay   | 04.02.2021
Trabzonspor evinde 3 puanın sahibi oldu Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

14. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, sol kanatta rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

23. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere attı.

29. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Djaniny'in ortasında kale önündeki Ekuban'ın kafa vuruşunda, top üst direğe çarptıktan sonra auta çıktı.

40. dakikada Marlon'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Ekuban, topa hamle yapan Mustafa Yumlu'ya rağmen meşin yuvarlağa vurdu. Top üstten auta çıkarken, Ekuban yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu pozisyonu VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarında izleyen maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, aut kararını değiştirmedi.

48. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Djaniny'in pasında savunmanın arkasına sarkan Ekuban'ın ceza sahası içerisinden şutunda, kayarak topa müdahale eden Sakıb Aytaç, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 

61. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Ekuban'ın şutunda savunmadan seken top, yine ceza sahasındaki Bakasetas'ın önünde kaldı. Yunan futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Cenk Gönen'in uzanamadığı noktadan ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Denizlispor beraberlik fırsatından sonuç alamadı. Sagal'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Dossevi'nin bekletmeden vuruşunda, Berat Özdemir çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı. 

90+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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