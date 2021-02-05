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Spor, Futbol

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı takım, son 6 sezonda çıktığı 22 derbide sadece 3 kez kazanabildi.

Emrah Oktay   | 05.02.2021
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

İstanbul

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı 22 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile yaptığı 11 derbinin ise 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 7 derbiden de yenilgiyle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 22 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

Fenerbahçe derbilerinde golsüz beraberlik ön planda

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile son dönemde yaptığı derbilerde golsüz beraberlik ön plana çıkıyor.

İki takım arasında oynanan son 11 derbinin 5'i 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu skor, son dönemde iki takım arasında en fazla alınan sonuç olarak dikkati çekti.

Derbide golsüz beraberlik haricinde 2 kez de 1-1, 1 kez de 2-2'lik beraberlik alındı. İki ekip arasındaki son 11 derbide birer kez 2-0 ve 1-0 Fenerbahçe galibiyeti, 1 kez de 3-1'lik Galatasaray galibiyeti yaşandı.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra yendi

Son dönemde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmekte zorlanan Galatasaray'ın tek tesellisi, Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu.

Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı.

Son 22 maçlık performans

Galatasaray'ın ligde çıktığı son 22 derbi ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyonRakip Skor (GS-Rakip)
2015-2016Süper LigFenerbahçe (D)1-1

Süper LigBeşiktaş (D)1-2

Süper LigFenerbahçe0-0

Süper LigBeşiktaş0-1
2016-2017Süper LigBeşiktaş (D)2-2

Süper LigFenerbahçe (D)0-2

Süper LigBeşiktaş0-1

Süper LigFenerbahçe0-1
2017-2018Süper LigFenerbahçe0-0

Süper Lig Beşiktaş (D)0-3

Süper LigFenerbahçe (D)0-0

Süper Lig Beşiktaş2-0
2018-2019Süper Lig Fenerbahçe2-2

Süper LigBeşiktaş (D)0-1

Süper LigFenerbahçe (D)1-1

Süper LigBeşiktaş2-0
2019-2020Süper LigFenerbahçe0-0

Süper LigBeşiktaş (D)0-1

Süper LigFenerbahçe (D)3-1

Süper LigBeşiktaş0-0
2020-2021Süper LigFenerbahçe0-0

Süper LigBeşiktaş (D)0-2


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