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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu.

Emrah Oktay  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılana açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:

22 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

24 Nisan Perşembe:

20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

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