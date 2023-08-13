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Spor, Futbol

Beşiktaş, son 10 sezonda açılış maçlarındaki başarısıyla dikkati çekiyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 10 sezondaki ilk hafta maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.

Emre Doğan  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Beşiktaş, son 10 sezonda açılış maçlarındaki başarısıyla dikkati çekiyor

İstanbul

Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçına yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında çıkacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon Kayserispor'a üstünlük kuran Beşiktaş, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a mağlup oldu.

İlk hafta maçlarında yüzde 61,5 galibiyet oranı

Beşiktaş, Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda geride kalan 65 sezonun açılış maçlarında yüzde 61,5 galibiyet oranı yakaladı.

Siyah-beyazlılar, çıktığı 65 mücadelede 40 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde rakiplerine konuk olduğu 32 ilk hafta müsabakasının ise 11'ini kazandı, 14'ünde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Sadece 9 maçta gol atamadı

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynadığı karşılaşmaların 56'sında gol atan Beşiktaş, buna karşın 9 maçta ise fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftaların 27 mücadelesinde kalesini gole kapatırken, 38 karşılaşmada ise rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Açılış maçlarında en farklı skorlu galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, en farklı skorlu yenilgisini ise 3-0'la yaşadı.


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