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Devler Ligi'nde çeyrek final karşılaşmalarının ilk ayağı tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0, Paris Saint-Germain (PSG) ise Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

Emre Aşıkçı  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Devler Ligi'nde çeyrek final karşılaşmalarının ilk ayağı tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla devam etti.

İspanya temsilcisi Barcelona, Alman ekibi Borussia Dormund'u Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.

Raphinha'nın 25. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Robert Lewandowski'nin 48. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Barcelona, 66. dakikada Polonyalı yıldızı Lewandowski'yle bir gol daha bulurken, 77. dakikada Lamine Yamal'ın kaydettiği golle skoru 4-0'a taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek yarı final için büyük bir avantaj elde etti.

PSG geriden gelerek kazandı

Günün diğer maçında Fransa temsilcisi PSG, Parc des Princes Stadı'nda İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers'in golüyle öne geçti.

Golün ardından üst üste ataklar geliştiren PSG, 39. dakikada Desire Doue'nin golüyle beraberliği yakalarken, 49. dakikayla Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Fransız ekibi, Nuno Mendes ile 90+2. dakikada bir gol daha bularak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Her iki karşılaşmanın rövanşı, 15 Nisan Salı günü oynanacak.

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