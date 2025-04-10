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Spor

Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları açıklandı.

Bozhan Memiş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta programları açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları şu şekilde:

32. hafta

18 Nisan Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor

33. hafta

25 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

34. hafta

2 Mayıs Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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