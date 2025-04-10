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Spor, Futbol

Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray: Ozan Ergün

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: Alper Akarsu

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