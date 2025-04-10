Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray: Ozan Ergün
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: Alper AkarsuAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.