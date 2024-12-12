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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, yapılan 9 maçla tamamlandı.

Erkan Tiryaki  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası sona erdi

Ankara

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın asist yaptığı ve 84 dakika sahada kaldığı maçta İtalyan ekibi Juventus, İngiltere temsilcisi Manchester City'i 2-0 yendi.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Portekiz ekibi Benfica, İtalyan rakibi Bologna'yla sahasında 0-0 berabere kaldı. Kerem 72 dakika sahada kalırken, Orkun 80 dakika forma giydi.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi Borussia Dortmund ise İspanya temsilcisi Barcelona'ya sahasında 3-2 yenildi.

Karşılaşmaların sonucu şöyle:

Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1

Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 3-2

Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya): 2-3

Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere): 2-0

Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya): 0-0

Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa): 3-0

Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya): 4-2

Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre): 5-1

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