Dolar
34.88
Euro
36.73
Altın
2,711.55
ETH/USDT
3,980.00
BTC/USDT
101,600.00
BIST 100
10,030.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta, kalıp dökme işlemi sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüştü. -VTR-
logo
Spor, Futbol

TFF, 2025 yılı FIFA hakemleri listesini duyurdu

2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Türk hakemleri listesi belirlendi.

Fatih Erel  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
TFF, 2025 yılı FIFA hakemleri listesini duyurdu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listeye şu eklemeler yapıldı:

FIFA hakemi: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

FIFA yardımcı hakemi: Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç, Esra Arıkboğa

FIFA video yardımcı hakem: Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Erkan Özdamar

FIFA futsal hakemi: Ayberg Öz

Son yapılan eklemelerin ardından 2025 yılı FIFA hakemleri listesi şu şekilde oluştu:

FIFA hakemi: Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cansu Tiryaki, Melek Dakan, Asen Albayrak, Hatice Aydın

FIFA yardımcı hakemi: Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün, Anıl Usta, Bersan Duran, Arzu Görgür, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA video yardımcı hakem: Murat İlker Çoşkun, Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Erkan Özdamar

FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz

FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, İdris Yavuz

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Europol, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla finansman sağladığını bildirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Somali-Etiyopya mutabakatı, Türkiye'nin barış diplomasisinin somut tezahürü
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi

Benzer haberler

TFF, 2025 yılı FIFA hakemleri listesini duyurdu

TFF, 2025 yılı FIFA hakemleri listesini duyurdu

2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri yarın belli olacak

FIFA, 2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın ev sahiplerini açıkladı

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek
2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekiminde Türkiye 2. torbada yer alacak

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekiminde Türkiye 2. torbada yer alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet