UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

Ankara
Ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, sahasında İspanya ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Galatasaray, İsveç deplasmanında Malmö'yle 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş ise Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya): 0-2
Roma (İtalya)-Braga (Portekiz): 3-0
Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda): 0-0
PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 5-0
Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere): 1-2
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa): 2-1
Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2
Malmö (İsveç)-Galatasaray: 2-2
Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya): 0-0
Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka): 2-0
Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-3
Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere): 1-1
Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 1-2
Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya): 2-1
Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş: 2-1
Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.