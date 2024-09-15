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DRON - Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçmeyi deniyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. -VTR-
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Spor, Futbol

Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor maçı berabere bitti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor maçı 2-2 berabere bitti.

Ergün Haktanıyan  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor maçı berabere bitti Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor maçı, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

1. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Thiam'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

22. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Saiz'in ara pasıyla topla buluşan Midtsjö, ceza sahasındaki Thiam'ı gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

36. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun ara pasıyla topla buluşan Saiz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0

Eyüpspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

65. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında Talha Sarıaslan'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu, Arif Kocaman filelere gönderdi. 1-2

69. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan ve rakiplerini geçen Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2.

90+4. dakikada Bruno'nun ceza sahası içinde sert vuruşunda, top direkten döndü.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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