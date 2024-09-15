Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor maçı berabere bitti

Kayseri
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor maçı, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
1. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Thiam'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
22. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Saiz'in ara pasıyla topla buluşan Midtsjö, ceza sahasındaki Thiam'ı gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
36. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun ara pasıyla topla buluşan Saiz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0
Eyüpspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
65. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında Talha Sarıaslan'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu, Arif Kocaman filelere gönderdi. 1-2
69. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan ve rakiplerini geçen Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2.
90+4. dakikada Bruno'nun ceza sahası içinde sert vuruşunda, top direkten döndü.
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.