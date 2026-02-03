Dolar
Spor, Futbol

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Emre Doğan  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Başakşehir, 8 takımın yer aldığı A Grubu'nda 3 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray'a ilk hafta maçında 1-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, ikinci müsabakada ise Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Grupta iki beraberlik yaşayan Fatih Karagümrük ise 2 puanla 5. basamakta bulunuyor.

