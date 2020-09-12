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Spor, Futbol

Bakan Kasapoğlu'ndan Sergen Yalçın'a 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinem Er   | 12.09.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan Sergen Yalçın'a 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen rutin taramada Kovid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın ile telefonda görüştü.

Sergen Yalçın'dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu'nun, kendisine en kısa zamanda siyah-beyazlı takımın başına dönmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.


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