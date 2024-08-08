Dolar
33.53
Euro
36.76
Altın
2,397.02
ETH/USDT
2,439.30
BTC/USDT
57,345.00
BIST 100
10,082.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Bakan Bak: Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Trendyol Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Temennimiz, futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesidir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Bakan Bak: Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi yayımladığı mesajında ligde mücadele edecek takımlara başarı diledi.

Yarın oynanacak Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını dileyen Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüplerimiz yaptıkları transferler ve altyapılardan gelen gençlerle kadrolarını güçlendirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleyeceğimiz inancındayım. Trendyol Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Temennimiz, futbolcusundan, teknik heyetine, yöneticisinden taraftarına kadar futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesidir. Ortak amacımız, Türk futbolunun marka değerinin artırılmasıdır. Futbolumuzun saha dışı olaylarla anılmaması için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüplerimiz var. Onlara da başarılar temenni ediyor, kazanacakları puanlarla ülkemiz futbolunun gelişimine önemli katkı sunacaklarına inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 60. yıl dönümünde Erenköy Direnişi'ni ve şehitlerini andı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama LPG birikmesinden kaynaklanmış
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi
Yusuf Dikeç'in atış tarzı, Gazze'deki katliama dikkati çeken yaratıcı aktivizme ilham oldu
İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Özdemir: Yeniden kurgulanmış küresel bir sisteme ihtiyaç var

Benzer haberler

Bakan Bak: Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum

Bakan Bak: Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Futbolseverlerin 74 günlük Süper Lig hasreti sona eriyor

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u konuk edecek

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u konuk edecek
Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi
Çaykur Rizespor sezona "yüzde 100" hazır

Çaykur Rizespor sezona "yüzde 100" hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet