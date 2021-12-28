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Spor, Futbol

Aziz Yıldırım ve yöneticilerden Yargıtay'ın beraat kararına ilişkin açıklama

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "Futbolda Şike Davası"nda haklarında verdiği beraat kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Emre Doğan   | 28.12.2021
Aziz Yıldırım ve yöneticilerden Yargıtay'ın beraat kararına ilişkin açıklama

İstanbul

Medya kuruluşlarına gönderilen yazılı açıklamada, "Evrensel hukukun temel ilkelerine aykırı bir biçimde 10 yıldır kanıtlamaya çalıştığımız 'Masumiyetimiz', Yargıtay'ın beraat kararlarını onaylamasıyla tescillenmiş oldu. Bizler için, 2011 Mayıs'ında Sivas'ta attığımız 4. golden sonra tartışmaya kapalı olan gerçeği bu vesileyle bir kez daha haykırıyoruz, 2010-2011 sezonu şampiyonu, adıyla, takımıyla ve taraftarıyla Fenerbahçe." denildi.

Beraat kararından duyulan mutluluğun dile getirildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Evlatlarımızın saçlarını koklayamadığımız, sevdamız Fenerbahçe'yi soluyamadığımız, sevdiklerimize dokunamadığımız günlerden bugünlere, bizleri hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarına ve sürece olumlu anlamda katkı sunan, bununla birlikte adaletin tecil etmesinde rol oynayan tüm siyasilere ve yargı mensuplarına teşekkür ederiz. Tutsak günlerimizde korkusuzca bizi ziyarete gelip moral verenleri hayatımızın en değerli anıları içinde daima yaşatacağız. Dokunma yanarsın tehdidi ile arkasına bakmadan çekip gidenleri, destek veriyormuş gibi gözüküp arkamızdan kurulan kumpasa yardımcı olanları da asla unutmayacağız."

Bundan sonraki hukuki sürecin takip edileceğinin vurgulandığı açıklama, "Şimdi Fenerbahçe'ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan tüm herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz. 'Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' diyen Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Cemil Turan, Tamer Yelkovan ve Dava Arkadaşları." ifadeleriyle tamamlandı.

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